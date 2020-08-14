中華統一促進黨總裁張安樂及兒子張瑋成立華夏大地旅行社，卻涉嫌逃漏稅、挪用公司資金、從事兩岸地下匯兌等，遭到起訴。台北地院今開庭，張瑋坦承公司記帳不確實，違反商業會計法部分認罪，但對於掏空公司等指控，他表示金流複雜且時間久遠，一時想不起來。

檢方起訴指出，張氏父子2014年3月間至2016年6月間將旅行社視為「家族禁臠」，陸續侵占公司款項數千萬餘元，張瑋另與妻子王姝茵謊報張安樂為旅行社員工，申報薪資，2015年至2017年間逃漏稅近30萬元。

此外，張瑋夫妻自2015年10月29日起，以旅行社名義承租10台小發財車，供統促黨無償調度使用，等同捐贈給政黨，卻未如實申報。檢方去年8月起訴張氏父子、王姝茵及統促黨成員等6人，罪名包括，違反銀行法、政治獻金法、商業會計法、稅捐稽徵法、偽造文書及業務侵占。

北院今開庭，張瑋否認大部分犯行，辯稱旅行社錢雖然有轉到他的帳戶，供繳私人信用卡費、車貸，但公司是他的，他是實質股東，沒有侵占任何人的資產；他的金流很複雜，一時想不起來資金來源，因為他做生意常要跟人借錢周轉，也曾跟父親借過，他們己也幫公司代墊過很多貨款。

不過，張瑋表示公司雖由妻子處理帳務，但他們都不是專業人士，妻子只做出納，有些款項進公司時，他也沒跟妻子說，承認違反商會法，但強調他們不是故意漏記。

張瑋的律師並表示，本案偵查時檢方曾對境管部分具保50萬元，請法官考量張瑋工作需要赴大陸處理，境管會影響家庭生計，希望解除境管；王姝茵的律師也說，王已對違反《銀行法》重罪部分認罪，並繳回不法所得，其他罪名的法定刑不重，且王都遵期到庭，不會逃亡，希望解除境管。

檢察官則表示，張瑋夫妻犯罪嫌疑重大，境管事由並未改變，何況疫情期間，出境恐有無法回國可能，就算回國也要被隔離，勢必影響審判進行，建請繼續境管。庭末，法官諭知候核辦。

(中時 )