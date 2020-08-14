鄭惠中表示不滿李後期的施政，包括搞台獨。（本報資料照片）

68歲資深藝人鄭惠中，14日下午前往台北賓館李登輝追思會館，對李的肖像丟擲裝有紅漆的汽球，她表示因不滿李登輝後期從政的所做所為，包括去蔣、去中、搞台獨，所以才會潑漆洩憤，檢警擬依違反《文化資產保存法》、《社會秩序維護法》將她送辦，目前仍在警局偵訊中。

總統府第一時間譴責鄭惠中的做法，呼籲應該尊重亡者及家屬，但不會對鄭提告弄髒肖像的毀損罪，台北賓館的所有者外交部，則已派人製做筆錄，依文資法公訴罪對鄭提告。

下午1時30分左右，鄭惠中跟著群眾進入追思會場，卻趁眾人未注意時，向李登輝的肖像潑漆，事後遭警方制止、逮捕，她原本準備2顆汽球只丟了1顆，隨身的背包也被查扣。

鄭惠中去年1月參加華視關懷藝人春節餐會時，碰到也來參加的文化部長鄭麗君，鄭惠中不滿民進黨的「去蔣化」，上前打了鄭一巴掌，事後因鄭麗君未提告，包括傷害、公然侮辱及妨礙公務均不起訴。

(中時 )