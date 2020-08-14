公懲會前委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當飲宴，及買股票賺進逾2千萬，去年9月請辭，司法院人審會將此案移送監察院議處，經監委調查發現，石木欽確實有損法官獨立、公正、中立、廉潔、正直形象，違失事正明確，情節重大，今通過彈劾石木欽。監委高涌誠直言，雖然此案已經過了懲戒時效，但若未公諸於世，那市井傳聞的「有錢判生、無錢判死」將繼續發生。

其實上屆監委就曾對此案提出彈劾，但當時因不成立票大過成立票，因此未通過，之後歷經三次流會，今天上午再次召開彈劾審查會，投票結果以11比0通過彈劾石木欽。

監委王美玉表示，公懲會前委員長石木欽自1997年7月22日至2017年間，長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任案件訴訟代理人或辯護人在場時，均未迴避，並提供法律意見，尤其翁茂鍾所涉在最高法院審理中案件，時任最高法院法官的石木欽，仍未迴避翁茂鍾相關案件。

王美玉指出，其中在百利銀行案的諸慶恩偽造定存單刑事案件宣判後，石木欽作為該案的陪席法官，仍與翁茂鍾頻繁飲宴與接觸，並未迴避案件評議審理，違反法官守則，情節重大。

王美玉說，另外，翁茂鍾也涉入怡安、應華、佳和炒股案，石木欽在這期間與翁茂鍾不當飲宴接觸，石甚至以兒子的名義，向佳和公司買進翁所經營的聯亞公司股票100張，待聯亞上櫃後，再以每股300元以上的價格賣出獲利。

自7月加入調查的監委高涌誠直言，沒想到「權貴司法」仍存在司法圈，包含檢、警、調、法等諸多高官都捲入此案，雖然石木欽辯稱已過了10年懲戒時效，監院不該調查，「若監院不調查，船過水無痕，這些人仍爽領退休金，社會大眾可接受嗎？」

高涌誠，此次調查也比對翁茂鍾的筆記本，對於石木欽推說該筆記本不能成為證據，他認為，受法官法保障獨立性的法官，本應接受比較高的責任，即使監委調查有些許道德審判，但如此道德要求對法官難道不應該嗎？若無法把此案攤在陽光下讓大眾檢視，那市井傳聞的「有錢判生、無錢判死」將繼續發生。

(中時 )