證交所將於8月24～26日一連三天，舉辦線上民生消費主題式業績發表會，共邀請柏文（8462）等9家上市公司參加，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業之方式，展現產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

受邀請參與業績發表會的公司包括24日有柏文、潤泰全（2915）、潤泰新（9945），25日有味王（1203）、科定（6655）、雲品（2748），26日有臺鹽（1737）、嘉里大榮（2608）及特力（2908）等9家公司。

受疫情影響總體經濟，政府已陸續規劃多項振興經濟方案，刺激國內消費需求，證交所為協助投資人聚焦產業基本面，此次特別規劃民生消費產業為主題。

證交所表示，此次業績發表會，全程將採線上直播方式舉辦，不開放投資人現場參與。為維持投資人與上市公司意見交流，投資人可於會前一日在活動網頁線上提問，與會上市公司將針對問題進行回覆。此次活動相關訊息，請至證交所網站首頁「焦點專區－公告／活動」瀏覽。

(工商 )