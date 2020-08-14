證交所將於8月24～26日一連三天，舉辦線上民生消費主題式業績發表會，共邀請柏文（8462）等9家上市公司參加，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業之方式，展現產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。
受邀請參與業績發表會的公司包括24日有柏文、潤泰全（2915）、潤泰新（9945），25日有味王（1203）、科定（6655）、雲品（2748），26日有臺鹽（1737）、嘉里大榮（2608）及特力（2908）等9家公司。
受疫情影響總體經濟，政府已陸續規劃多項振興經濟方案，刺激國內消費需求，證交所為協助投資人聚焦產業基本面，此次特別規劃民生消費產業為主題。
證交所表示，此次業績發表會，全程將採線上直播方式舉辦，不開放投資人現場參與。為維持投資人與上市公司意見交流，投資人可於會前一日在活動網頁線上提問，與會上市公司將針對問題進行回覆。此次活動相關訊息，請至證交所網站首頁「焦點專區－公告／活動」瀏覽。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。