大同今（14）日公布第二季及上半年財報，第二季由盈轉虧，每股虧損0.08元，比去年同期每股虧損高達1.94元，虧損遽減。大同第一季EPS為0.15元，可彌補第二季虧損，上半年EPS仍有0.07元。

此外，大同經營權爭奪戰持續升溫，市場派欣同及新大同兩公司發聲明表示，委任律師已於今日14日中午接獲經濟部許可召集大同公司股東臨時會函文，開始洽詢股務代理機構，盡快籌備股東臨時會召集事宜。

大同第二季合併營收76.55億元，去年同期出現營業毛損3.88億元，今年轉為營業毛利16.55億元，本業雖出現虧損2.31億元，但比去年同期26.74億元顯著好轉，但需要認列轉投資公司等業外損失2.61億元，稅前虧損4.92億元、本期淨損5.6億元、淨損歸屬母公司從去年同期的44.31億元劇減為1.68億元，每股虧損從去年同期1.94元降為0.08元。

大同上半年合併營收167.39億元、營業毛利41.08億元、本業獲利1.84億元、業外損失7.5億元、稅前虧損5.65億元、本期淨損6.46億元、淨利歸屬母公司1.75億元，EPS為0.07元。

(工商 )