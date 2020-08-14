康友-KY（6452）將於今（14）日17時30分，於證交所3樓記者室，由發言人陳民郎說明109年第2季財報無法檢送，證交所表示，依相關規定，康友-KY將自下周二（18日）起暫停交易。

康友-KY今日持續苦吞第6根跌停，跌停價來到62.8元，未來若公司持續未如期在半年內補正出具第2季財報，暫停交易將持續，接下來並恐將面臨下市之虞。

(工商 )