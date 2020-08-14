康友財報難產連吞6根跌停 證交所：8／18起暫停交易 17:032020/08/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 康友-KY董事長黃文烈（圖中者）在8月初就已經失去聯繫，公司高層也全落跑，導致公司股價崩跌。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康友-KY（6452）將於今（14）日17時30分，於證交所3樓記者室，由發言人陳民郎說明109年第2季財報無法檢送，證交所表示，依相關規定，康友-KY將自下周二（18日）起暫停交易。 康友-KY今日持續苦吞第6根跌停，跌停價來到62.8元，未來若公司持續未如期在半年內補正出具第2季財報，暫停交易將持續，接下來並恐將面臨下市之虞。 (工商 ) #康友-KY #證交所 #暫停交易 #出具 #下市 也許您會感興趣 推薦閱讀 康友財報難產連吞6根跌停 證交所：8／18起暫停交易 17:032020/08/14 財經 《業績-電子商務》數字上半年獲利年增9.5％ 每股稅後盈餘7.60元 08:012020/08/14 財經 東貝、康友-KY第二季財報 未如期公告申報 18:372020/08/14 財經 《半導體》外資看矽力兩樣情 亞系續喊2400元、美系降至1500元 11:592020/08/14 財經 艾美特-KY第二季營運報喜 今舉行法說會 10:262020/08/14 財經 《業績-電子商務》歐買尬上半年獲利年增2.5倍 EPS0.69元 14:492020/08/14 財經 《電機股》收到經部函文 大同市場派2項聲明 14:492020/08/14 財經 《業績-電子商務》網家上半年獲利年增144.5％ 每股盈餘1.33元 08:012020/08/14 財經 清潔阿姨「拖把」擦飲水機 網作嘔：散播病毒 10:382020/08/14 兩岸 防疫缺貨源 外籍應召女狂漲3000變8000 警逮8女 14:162020/08/14 社會 財經熱門新聞 北京沒有狂買美農產品！川普不敢吭聲 專家揭真相 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 雄霸市場28年 揭密台灣最神秘汽車家族 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 川普斬後路 大陸做不出晶片？德媒曝時間問題 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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