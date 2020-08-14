昇恆昌14日於淡水禮萊廣場舉行「挺昇而出」記者會，足球小將們將足球特技結合街舞動作，輪番上陣表演花式足球，吸引大批人潮圍觀、驚呼連連，氣氛熱鬧。（戴上容攝）

新冠肺炎疫情席捲全球，台灣機場空蕩蕩，免稅商店昇恆昌更是首當其衝，過去三年受昇恆昌贊助與支持的少年足球隊F.C Vikings主動聯繫，14日由20位足球小將在淡水禮萊廣場表演花式足球為昇恆昌加油打氣，並為移地銷售特賣活動揭開序幕，令昇恆昌店員們直呼「雪中送炭，好感動！」。

昇恆昌14日於淡水禮萊廣場舉行「挺昇而出」記者會，足球小將們將足球特技結合街舞動作，輪番上陣表演花式足球，吸引大批人潮圍觀、驚呼連連，氣氛熱鬧，表演後小足球員們與營業員在入口齊喊「歡迎光臨！」，為連續10日的移地銷售特賣活動揭開序幕。

昇恆昌公共事務室經理曹惠鈞表示，受疫情衝擊，免稅店無疑是「經濟海嘯第一排」，在無營收狀態下要保障6000多個員工生計，3月起開始向銀行借錢發員工薪水以度難關， F. C. Vikings足球隊在看到昇恆昌慘況後，主動聯繫他們想要「挺昇而出」。

「實在足甘心！」曹惠鈞說，F. C. Vikings足球隊是由台北市立太平國小、重慶國中、大理高中三校足球校隊組成，球隊中有許多孩童來自弱勢家庭，自三年前開始，昇恆昌就持續贊助足球隊出國比賽經費，F. C. Vikings球隊於2017年奪得丹麥邦比盃C組冠軍。

F. C. Vikings足球隊長陳亭皓表示，球員們花了兩周時間排練，將足球特技結合街舞動作，準備三場表演表達心中感謝，其中一位球員洪偉翔感性地說，高中畢業後原本打算到工地打工維持生計，減輕家中經濟負擔，感謝昇恆昌贊助大學學費，讓他可以兼顧學業繼續追逐足球夢。

(中時 )