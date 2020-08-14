昆山慧聚天后宮舉辦2020「昆山媽祖盃」海峽兩岸青年花燈設計比賽，廣邀兩岸大專院校、高中職學子們以媽祖文化、忠孝節義等傳統美德為主題設計花燈，除了發揚傳統美德與民俗工藝，也透過這個舞台讓學子們一起同台飆創意、比設計，參賽者除了有機會得到高額獎金外，獲獎作品還能在盛大的「2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會」中展出，更重要的是，獲獎設計新秀將有機會與昆山慧聚天后宮聯名合作媽祖文創商品，成為設計界的明日之星！

2020「昆山媽祖盃」海峽兩岸青年花燈設計比賽，活動徵稿自8月1日至8月20日，最高獎金新台幣3萬元（團體3萬元 / 個人2萬元），歡迎學子們組隊或單槍匹馬來挑戰。參賽作品將由歷史、美術、傳統民俗工藝等來自兩岸的知名藝術家、專家學者們組成評審委員會評分。

有「小台北」之稱的蘇州昆山市是華東台商重鎮，慧聚天后宮是大陸首座台灣人捐建的合法廟宇，是當地超過十萬台胞的精神家園。而「海峽兩岸（昆山）中秋燈會」歷屆都相當壯觀輝煌，該燈會由數個不同主題燈區，與當地的建築、史蹟、地理環境融合高科技的燈光秀、水霧、水幕、雷射投影、LED電腦燈交織出燦爛的夢幻夜晚，每屆都吸引數十萬人造訪。

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(中時新聞網)