中華民國羽球協會舉辦的暑期育樂營今在台北體育館舉辦結業式，邀請王子維、李洋、許雅晴、胡綾芳等羽球國手和學童們同樂。

中華羽協表示，為期5日的暑期育樂營總計180名學童報名參加，全程由制霸全台的民權國小國家級教練團親自授課，依年齡及程度分組教學，藉由基礎暖身、握拍訣竅、球感培養及揮拍練習等專業指導，讓同學們在短時間內認識羽球、體驗羽球的極速活力。

今天結業式特別邀請羽球國手王子維、李洋、許雅晴、胡綾芳等擔任神秘嘉賓與小選手們加油勉勵拍照合影。四位球星在現場還加碼抽出12位幸運學童上台近距離互動，並且大方送出限量版「選手吉祥物-獅小羽」，讓台下小球迷們直呼好羨慕。

活動最後中華羽協理事長張國祚親自頒贈結業證書給每位小選手，「期盼透過這一系列階段性課程，能挖掘出更多潛力小國手。也感謝今年擴大舉辦的國中小羽球運動獎助計畫能獲得全國各區學校廣大迴響，這代表了學校對基層羽球訓練的重視，羽協未來將更積極推動全國學生羽球運動，籌辦各區青少年羽球學習營，落實培育基層羽球選手。讓喜歡羽球運動的孩子有更完善的學習。」

中華羽協響應政府提倡全民休閒運動，連續兩年舉辦「羽球暑期育樂營」，在暑假期間提供國小學童健康快樂的歡樂時光，並提升學童對羽球的興趣。教學方式依學員程度調整分組，養成小選手們的成就感，在最短時間內獲得正確羽球知識與興趣，期盼能培養出更多羽球繁星種子，成為下一位戴資穎、王子維。

(中時 )