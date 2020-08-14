LPD Officer Saves Man from Oncoming Train(影片源自Youtube)

這驚險的一刻，全被鏡頭錄了下來，美國加州有一名巡邏女警，在一輛高速行駛的火車到來之前，及時救援了一名坐在輪椅上的老先生，這兩人離死亡僅差幾秒，如果動作再慢一步，兩人就會被火車切對半。

加州洛迪市任職的女警艾瑞卡（Erica Urrea），日前早上開車進行巡邏工作，她經過一處平交道時，發現一名66歲、坐在輪椅上的老先生，明顯被卡在鐵軌中間，這時火車快進站的警告聲響起，柵欄也放了下來，無助的老先生彎腰拉扯，試圖想將輪椅拉出軌道。

艾瑞卡沒有多少時間猶豫，她立刻跳下警車，邊跑邊向另一名警方說說「一名男子被困在鐵路軌道上，我會試著把他弄出來」，艾瑞卡迅速檢查輪椅，並問老先生「你能起來嗎」，這時火車的鳴笛聲已經相當接近，因此艾瑞卡將手夾在老先生腋下，直接把他拖出輪椅，並拉離開軌道，下一秒輪椅就被火車撞爛。

老先生被救出軌道後，仍驚魂未定，雙腳受了一點傷，艾瑞卡將老先生載往醫院治療，便回到警局，同事得知事情經過，紛紛稱讚艾瑞卡是英雄，阻止一場意外發生，警局也發表聲明「艾瑞卡警官冒著生命危險救了一個人，她的行動挽回了一場悲劇」、「我們為艾瑞卡的英勇行為感到驕傲」，對此艾瑞卡僅表示，這只是一位普通警察的日常工作。

(中時新聞網)