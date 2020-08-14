藍綠白選前之夜拚「大咖」

高雄市長補選即將在明(15日)登場，前市長韓國瑜確定今(14日)晚將現身替國民黨參選人李眉蓁站台，消息曝光後，引發各界討論。然而，韓國瑜今晚站台時，將不會與候選人李眉蓁一起「大進場」，而是從舞台後方登場。

韓國瑜昨(13日)在臉書證實，選前之夜將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁議員加油打氣；他也邀請所有支持他們的好朋友一同到現場，「大家團結一心、一起加油」。

而今晚也是韓國瑜離開高雄後，首度回歸政壇，引發各界關注。然而，據《聯合報》報導，幕僚規畫，韓國瑜將從舞台後方登場，不會與候選人一起大進場，主要是希望聚焦李眉蓁。

然而，此場活動更是引發韓粉沸騰，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出，今早高雄造勢現場布置時的照片，只見預先準備好的紅色塑膠椅上已經擺滿民眾用來卡位的小道具，更有不少人都大喊，「好熟悉的畫面」。

另外，外界也相當好奇韓國瑜決定獻身輔選的原因為何，對此，過去和韓國瑜一起共事的王淺秋在廣播節目中則透露，「韓先生今晚再現身輔選，當然不是為自己宣傳，也沒特別值得驕傲，當然就是『情義相挺』的概念」。

(中時新聞網)