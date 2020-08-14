受到新冠肺炎影響，主計總處統計，我國今年第二季GDP為負值、上半年CPI也為負向，但勞方多半仍希望調漲，對此，勞動部部長許銘春今天表示，基本工資由勞、資、政、學4方開會決定，這星期與勞方、資方會前會討論，勞資雙方各有討論，到底要不要漲、要漲要漲多少，都要回到8月18日會議中討論，經過討論、合議決定。

據許銘春轉述，與勞方的會前會中，勞方認為基本工資是維持基層勞工生活必需，雖然今年景氣受到新冠肺炎表現不佳，但不要僅著眼短期的經濟數據，還是在照顧基層勞工、也考慮新冠肺炎影響之下，還是希望能夠微調；資方會前會中則認為疫情衝擊，各行各業辛苦，希望能夠暫緩（調漲）。

相較前2年許銘春在審議會前皆曾表示，「還是希望調漲」，今年態度明顯保守，許銘春表示，過去2年在會前有表述「希望調漲」，身為勞動部長的立場希望在照顧勞工的考量，過去都會希望基本工資調升，但今年遇到百年難得一見的疫情，「但審議會是合議制」，還是要在勞資政學的共同決定。

許銘春仍強調，還是希望照顧勞工，但仍要在審議會中傾聽勞資政學的意見，「我是勞動部長、當然支持勞工」，但也要兼顧新冠肺炎對各行各業的影響，還是要在審議會中做意見交換後再決定。

(中時 )