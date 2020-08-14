由於勞保局業務與民眾權益息息相關，為提供民眾更便捷的服務，兼顧保障隱私並確保權益，勞保局指出，勞保局e化服務自8月20日起，開放個人以健保卡號加設籍戶口名簿戶號登入系統，即可查詢自身之勞保、勞退、農保及國保等相關資訊。

但勞保局強調，目前申辦作業因攸關民眾保險給付及退休金請領，仍維持以自然人憑證登入勞保局e化服務。

以往民眾如果要在網路上查詢自己的投保、保費、老年給付、補發繳款單等資料或申辦作業，必須使用自然人憑證並搭配讀卡機才能登入勞保局e化服務系統進行申辦及查詢資料，但勞保局發現，各種實體卡式作業已不符合年輕族群科技化習慣。為突破實體自然人憑證認證限制，順應民眾需求，並提供更便民且安全的e化服務，普及e化服務對象，勞保局與國發會「我的E政府」介接建立以多因子身分核實及認證機制，自8月20日起，只要以健保卡號＋設籍戶口名簿戶號即可登入勞保局e化服務查詢個人資料。另「勞保局行動服務」APP註冊帳號亦同步開放，得以健保卡號＋設籍戶口名簿戶號註冊帳號。

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