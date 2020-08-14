型男主廚詹姆士今（14日）出新書《詹姆士快手菜》，現場20分鐘快速做了4道菜，香味四溢。當他研發新菜時，時常會請好友曾國城（城城）當試吃員，也是「拌麵達人」的曾國城曾裝模作樣跟他說「這道菜還差2粒鹽」，讓詹姆士氣壞。更讓他大動肝火的是曾國城托他去日本買燉煮了30天的咖哩麵包，因外觀黑漆漆，曾國城脫口說出「好像屎」，使詹姆士理智線斷掉。

詹姆士身為「一家主廚」，老婆根本沒機會做菜，他說，「她做（菜）時間太久，後來換我做，我女兒也不讓她做，女兒邊看還邊罵『妳怎麼那麼笨』」，至於女兒有無遺傳到爸爸做菜基因？詹姆士對此保留，「還可以，有模有樣啦」！

父女倆昨晚討論如何增加「姆士流」頻道流量，詹姆士希望學導演專業的女兒能幫他突破困境。對於日前詹姆士斷女兒星夢傳言，詹姆士今澄清，「前2

天還問過女兒進演藝圈意願，她說若進演藝圈，目標就要成為蔡依林，但她也明白會失去很多，吃不能好好吃，必須要非常嚴謹去面對，我清楚我女兒沒辦法，重點是她也知道她沒辦法」，他希望女兒能發揮所長，專精她電影特效、電影化妝等專業，「當爸爸盡量幫她圓夢，圓夢不是幫他出資之類的，而是把她丟到吃苦的地方，讓她成長」。

(中時 )