攝影師專業。(取自微博)

楊冪美貌與實力兼具，在電視劇《扶搖》中也有亮眼表現。(本報系資料照)

大陸女星楊冪與劉愷威離婚2年，傳出新戀情，與小3歲男星魏大勛關係曖昧，近日還被陸媒拍到兩人疑似發展至同居關係，身穿情侶裝，一前一後離開橫店同棟大樓。雖然楊冪尚未對此有任何回應，但她一組比基尼貌美膚白大長腿的絕密動圖就在陸網瘋傳，令魏大勛瞬間成為男性網友羨慕對象。

楊冪被爆與魏大勛同居姐弟戀當天，其一組比基尼絕密動圖也在陸網瘋傳。動圖中楊冪穿著藍色比基尼緩緩從泳池中走出，讓她完美S型曲線全都露，鏡頭更專業地特寫她的養眼美胸，讓陸網友一看全暴動，「這身材！OMG居然還有人黑她墊屁股？她真的是瘦歸瘦，該有的地方都有了」、「這身材太好了吧，前凸後翹，瘦而不柴！反正我一個女生是非常羡慕啦」、「魏大勳有福了」、「大冪冪不是白叫的」。

其實這組動圖是來自於楊冪8年前所演出的電影《八星抱喜》。她在片中飾演富家女陳思思，乾爹黃百鳴跑去找她，她當時正在游泳，於是就從水中起身出來迎接乾爹，這火辣一幕也成為片中經典鏡頭之一。

(中時新聞網)