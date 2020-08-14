勞保基金撥補再加碼 明年撥補220億 17:262020/08/14 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部部長許銘春今天與網紅直播。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞保基金距離破產之路越來越近，行政院今年首度撥補200億給勞保基金，但遭外界質疑杯水車薪，近日行政院籌編中央部會預算案，勞動部部長許銘春今天表示，雖然明年預算捉襟見肘，主計總處仍給勞動部220億，政府用具體的行動照顧勞工，讓勞工能夠放心。 據勞保局統計，今年6月保險給付單月就給付371億，其中普通事故保險給就達359億，其中占比最大為老年給付的年金給付、達233億餘元，但應計保險費僅有339億餘元。 許銘春也提及，年底前會把勞保條例的草案提出來，讓各界討論後，再送行政院。 (中時 ) #勞保 #給付 #行政院 #勞保基金 #基金 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸去美化開槍 台設備廠爆發力驚人 09:002020/08/14 財經 南向國家學生補陸生缺 私校壓力大 12:502020/08/14 生活 美投資級債 風險抵禦能力高 04:102020/08/14 投資理財 星能電力彰濱電廠擴大 補件再審 04:102020/08/14 金融．稅務 經濟活動恢復 亞股震盪向上 04:102020/08/14 投資理財 專‧家‧傳‧真－兩岸雙寶命運大不同 04:102020/08/14 專題周報 基金受益人大會 開放電子投票 04:102020/08/14 金融．稅務 陸銀獲利少10％ 員工獎金恐縮水 04:102020/08/14 產業財經 新鮮人存小金庫 國泰教三撇步 04:102020/08/14 投資理財 受疫情干擾 法人：東協股市短期波動 長期成長軌跡不變 09:332020/08/14 財經 生活熱門新聞 冬粉熱量驚人？營養師揭真相「冠軍是它」 網全驚呆 - 生活 鬼門開運也開 4生肖偏財運超旺：屬虎最易中大獎 - 時事 變天！低壓周六報到 氣象局：2地區有雨 - 生活 不輸屈臣氏！康是美低調開賣中衛口罩 同樣秒殺 - 生活 低壓就在台灣旁邊 午後變天！3地有雷暴雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。