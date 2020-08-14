勞保基金距離破產之路越來越近，行政院今年首度撥補200億給勞保基金，但遭外界質疑杯水車薪，近日行政院籌編中央部會預算案，勞動部部長許銘春今天表示，雖然明年預算捉襟見肘，主計總處仍給勞動部220億，政府用具體的行動照顧勞工，讓勞工能夠放心。

據勞保局統計，今年6月保險給付單月就給付371億，其中普通事故保險給就達359億，其中占比最大為老年給付的年金給付、達233億餘元，但應計保險費僅有339億餘元。

許銘春也提及，年底前會把勞保條例的草案提出來，讓各界討論後，再送行政院。

(中時 )