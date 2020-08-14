出道21年的周蕙，歌聲柔美嘹亮，唱紅許多膾炙人口的歌曲，像是《不想讓你知道》、《約定》、《好想好好愛你》、《話題》等，近日也推出新單曲《彎彎的月光》，驚喜宣布將在11月舉辦個人演唱會。這次回歸，她特地嘗試R&B曲風，唱出愛情的不惑美學，表達個人的愛情觀。回顧周蕙的感情史，她曾在2011年喪父又失戀，經歷痛徹心扉的蛻變，周蕙單身好長一段時間，表示要找到完全契合的人不容易。

周蕙2011年送走親愛的父親，又被交往5年的男友背叛，用手機告知她「我沒法照顧你」，結果不到3個月對方就另娶別人，深深給周蕙一個痛擊，曾不斷檢討自己、想著到底做錯了什麼，最後終於接受「他已經不愛我了」的事實。

斷開這段感情後，周蕙長達10年沒有談戀愛，最近帶著新單曲《彎彎的月光》露面時，自認越來越成熟，更認識自己，很享受現今生活，「要找到能跟自己完全契合的人不容易，相信有這個人的存在，只是我還沒有遇到。」她不會自我設限，「如果有機會遇到他，不會放棄機會」，她喜歡旅行，盼另一半和她有共同興趣，「因為從旅行中就能看出對方的生活方式和節奏感。」

(中時新聞網)