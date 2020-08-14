新北市文化局今（14）日在新北市藝文中心舉辦《給火星人類學家》當代藝術展，作為預計2022年開館的新北市立美術館前導活動。疫情現況下，展覽採用「虛擬藝術體驗」呈現，顛覆過去觀展體驗。展期自8月4日至9月28日，實體作品在新北市藝文中心第一展覽室展出。

《給火星人類學家》邀請觀者跳脫地球人視角，以「火星人」觀點重新看待藝術。策展人張君懿表示，為因應疫情現況，藝術家們重新思考該如何繼續創作，本展覽採用虛擬藝術體驗，將主展場搬到虛擬世界的「網頁」當中，相對稀疏的實體展場只留下展覽線索，顛覆一般觀眾的看展經驗。

新北副市長吳明機說，本展覽作為2022新北市立美術館開館前推出的系列前導活動，市府計畫打造更完善的空間給喜愛藝術的創作者與民眾，也加強藝術機構的交流合作，未來八週將會有不同活動，邀請民眾參加，激發對藝術的好奇。

《給火星人類學家》展期自8月4日至9月28日，實體展區在新北市藝文中心第一展覽室，免費入場。線上展區網址及更多活動詳情請上新北市藝文中心官網。

(中時 )