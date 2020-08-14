亞果(7566) 遊艇14日傍晚公佈2020年上半年財報，受惠新會員卡的推出，入會人數及會費增加，上半年毛利率達67％，營益率及稅後純益率也同步竄升，創歷史新高，上半年稅後純益1,716萬元，年增約472％，每股盈餘0.43元，已超越2019年EPS。

亞果14日指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球消費市場，民眾因應疫情無法出國，會員紛紛於空檔時間，享受遊艇出遊，企業也安排帆船內部訓練課程，因此帶動上半年業績成長。

亞果表示，會員在夏季期間安排船艇旅遊，不論澎湖跳島、帆船學習等，更為熱絡，展望下半年營收，亞果將把握國旅效應提升高端、以及會員精緻船艇旅遊服務，擴大海洋經濟，帶動產業鏈動能效益。

亞果總經理張慶祥表示，以往台灣所謂的高端客層，多半是以高爾夫作為交誼媒介，所駕駛的車輛就成了許多男性很在意的環節；不過放眼國際間，遊艇將是更能勾勒出家庭渡假、以及公事需求等交流及聯絡感情的方式。

張慶祥說，亞果台南安平遊艇城，即將展開的第二期工程，包括水岸Villa等，將會讓所有人親自感受到台灣僅有，並且達到國際標準的真正海洋生活魅力。租賃濱海度假200坪Villa，每棟享有專屬私人管家，墅前泊位船艇，可作為家族聚會及商務休憩交流平台。

(工商 )