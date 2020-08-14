TRASH樂團主唱阿夜的分身「Marz23」即將推出新專輯《23》，新歌〈那種人〉是他「親身經歷」，自白自己並非大家眼中所以為的「那種人」！他在MV裡飾演美式餐廳服務生，身穿背心大方露出一身刺青，卻因此時常嚇到客人，最後意外邂逅了由李優所飾演的女主角。提到自己曾經因外表受到不少異樣眼光，有的人甚至還不認識他就覺得他鐵定個性很兇或很難相處，Marz23笑稱自己私下其實是個「追求和平的宅男」，希望藉由這首歌讓大家不要再誤會他。

Marz23一身刺青及視覺系造型，走在路上偶爾會遇到有人投以異樣眼光，印象最深是某次在路上遇見兩位老婦人，對方所投射的眼神瞬間讓他覺得有點受傷，Marz23笑說：「也不怪他們啦，確實很多不認識我的人，都以為我是很憤怒的那種人。」其實他私下性格溫和、凡事以和為貴、休息時喜歡待在家寫歌、做甜點，但也因為經過不少刻板印象與誤解，Marz23以此作為靈感，寫下歌曲〈那種人〉自白：「我不是你們想像的那種人。」希望大家不要因為外表就替一個人貼標籤。

MV以幽默手法呈現，Marz23化身為美式餐廳的服務生，因看似「兇狠」外表時常嚇到客人，甚至連拿個刀切個菜，都能讓踏進店裡的客人落荒而逃，直到有天他遇見了由李優所飾演的女主角，兩人之間從對彼此的好奇、猜忌直到墜入愛河的過程；而這次拍攝再次創下Marz23個人紀錄，連續開機20小時一路未停，馬拉松式拍攝讓他苦笑說：「藝人不好當啊！」

Marz23日前拍新歌MV。（華納音樂提供）

(中時 )