鄭惠中潑漆被逮影像曝光 獨坐椅上不發一語

檢警14日下午公布鄭惠中潑漆遭制止後的一段畫面，影片中工作人員對鄭的行為感到不解，並質問她的身分，不斷要求她拿出身分證，但鄭始終不發一語，獨自坐在椅子上，最後才被警方帶回警局。

據了解，鄭惠中是跟著群眾進入追思會場，卻趁眾人未注意時，向李登輝的肖像潑漆，事後遭警方逮捕，警方表示，潑漆涉及毀損罪以及文化資產保存法，目前要確定主辦單位總統府是否提告，才會進行後續偵辦。

總統府隨後譴責這種不理性行為，認為非常不可取，希望前往台北賓館追思的民眾，能夠尊重李前總統及家屬向他致意。

(中時新聞網)