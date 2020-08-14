鄭惠中潑漆被逮影像曝光 獨坐椅上不發一語 17:232020/08/14 中時新聞網 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉嫌潑油漆的鄭惠中（圖/本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鄭惠中潑漆被逮影像曝光 獨坐椅上不發一語 檢警14日下午公布鄭惠中潑漆遭制止後的一段畫面，影片中工作人員對鄭的行為感到不解，並質問她的身分，不斷要求她拿出身分證，但鄭始終不發一語，獨自坐在椅子上，最後才被警方帶回警局。 據了解，鄭惠中是跟著群眾進入追思會場，卻趁眾人未注意時，向李登輝的肖像潑漆，事後遭警方逮捕，警方表示，潑漆涉及毀損罪以及文化資產保存法，目前要確定主辦單位總統府是否提告，才會進行後續偵辦。 總統府隨後譴責這種不理性行為，認為非常不可取，希望前往台北賓館追思的民眾，能夠尊重李前總統及家屬向他致意。 (中時新聞網) #潑漆 #鄭惠中 #李登輝 #總統府 #警局 也許您會感興趣 推薦閱讀 中元節搞鬼廣告 超市量販打溫情牌 04:102020/08/14 時尚消費 潑漆李登輝肖像 鄭惠中昔領低收入住豪宅落淚吐主因 15:472020/08/14 社會 昔打鄭麗君今潑李登輝漆 起底鄭惠中「領6千低收、住7千萬宅」 15:252020/08/14 社會 華航星宇情人節包機 雄獅都買得到 10:262020/08/14 財經 走向絕望的妥瑞兒 從地獄路活出生命光彩 15:382020/08/14 生活 鄭惠中闖李登輝追思會砸紅漆 昔濕身露毛寫真網喊價千元 15:392020/08/14 社會 宅經濟續燒 圓剛圓展半年報火 04:102020/08/14 證券．權證 曾打鄭麗君巴掌 資深藝人鄭惠中李登輝追思會潑漆又被逮 14:332020/08/14 社會 黎智英直播哭了 自認不會被送中 04:102020/08/14 兩岸要聞 親美友中不衝突 左正東籲政府開放陸生回台 13:042020/08/14 生活 社會熱門新聞 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 6歲女童遭性侵50次…下體冒菜花「怕說了看不見媽」 狼舅公下場揭曉 - 社會 曾打鄭麗君巴掌 資深藝人鄭惠中李登輝追思會潑漆又被逮 - 社會 潑漆李登輝肖像 鄭惠中昔領低收入住豪宅落淚吐主因 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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