7月20日正式成立的T3BA 3對3籃球職業聯盟，現正舉行的六都百萬爭霸戰，即將來到最後一站台北總決賽。目前已經有台中、桃園、新北汐止、嘉義、高雄等五站的冠亞軍、共10支球隊取得16日總決賽的資格；14日、15日的比賽也將決定最後2支可以獲得晉級總決賽的門票。

在已經晉級的隊伍中，不乏許多UBA的好手，例如桃園E.Son隊朱雲豪、石博恩、謝亞軒、陳范柏彥；中州隊的蒙古三劍客白薩、沙鹿與蘇格爾；桃園岳陽的簡廷兆、丁冠皓與劉彥廷等人；他們將延續今年UBA大專籃球聯賽的激烈戰爭。

另外也有多位傳奇的3對3獎金獵人，像是新北成功體育的謝鎮陽、陳智豪、陳智傑，以及床大師隊蔡耀勳、喻志平等人，究竟誰能拿下爭霸組冠軍獎金30萬元呢？

16日的總決賽也有精彩的三分球大賽和扣籃大賽；中壢航空劉駿霆要面對大學隊友石博恩、塞內加爾洋將蓋比以及張幃翔等眾家飛人的挑戰，他要用什麼方式起飛以及落地，令人期待！

(中時 )