積極推動量化交易的摩根亞太量化交易公司董事長張堯勇指出，一年來努力之下，即將正式進入資本市場，今年到7月底摩根亞太量化交易公司的模擬台股報酬率高達27.5％，若以國內150檔基金報酬來看，已經是前5名的表現。他認為，量化交易帶來高於市場的優異報酬率，看好量化交易接下來的發展，摩根亞太量化交易公司已經國內投信、券商等金融機構及上市櫃公司陸續簽約，8月就會看到真的操作績效，接下來將前進國際，發行海外基金，投入全球資產量化交易。

摩根亞太量化交易公司今天與清大網路金融創新產學小聯盟共同舉辦智能量化投資研討會，共20家金融機構與會，除了主題演講外，元大投信董事長劉宗聖、摩根亞太量化交易公司張堯勇、康和證券總經理邱榮澄及清大資安所所長孫宏民並進行圓桌論壇。

張堯勇比喻，AI智能量化投資就跟特斯拉的自動駕駛一樣，透過大數據資料、高速運算、數學模型投資選股，運用最客觀高效的量化投資模型，進行全面化的選股及避險。今年摩根亞太量化交易公司的模擬報酬率高達27.5％，打敗大盤的8.2％，其中，超額報酬中的9％是透過避險模型、10％是股票的操作績效。

以自動挑選的40到60檔股票來看，並非都是投信或自營商主要標的或ETF，上周五持股前五名分別為三福化(4755)、申豐(6582)、錩泰(1541)、安集(6477)、偉訓(3032)，每檔持股比重最多只有3％，不同於投信或自營的法人重壓特定產業或股票。就以上周五收盤來看，大盤下跌0.66％，摩根亞太量化交易持股總共上漲0.15％，展現優異的選股能力。

台灣逐漸打開市場後，張堯勇表示將做全球資產策略布局，計畫發行海外基金，投入全球資產量化交易，目前回測過去12年年化報酬率28.99％，投資風險低於美國債券，報酬率高於全球股票、債券等，提供長期穩定的絕對投資報酬率。

(時報資訊)