麗寶樂園歡慶馬拉灣20歲生日，8月壽星入園只要銅板價20元。（陳淑娥攝）

19歲以下免費玩替各大遊樂場帶來爆棚人潮，麗寶樂園為搶攻暑假倒數商機，除持續推出各項優惠活動外，15、16日將於麗寶休息站舉辦小小軍人闖關活動，現場準備迷你版陸、海、空三軍制服，讓參加的小朋友換裝帥氣體驗。

麗寶樂園歡慶馬拉灣20歲生日，凡8月份壽星玩馬拉灣，門票只要銅板價20元，遊客可體驗暑假限定主題活動，例如「馬拉20 COOL浪慶典」表演秀、「火焰慶典」火舞演出，還有每周五、六、日登場的電音泡泡趴。

麗寶樂園副總王永豪指出，為捉住暑假倒數人潮及商機，15、16日兩天將於麗寶休息站舉辦小小軍人活動，現場準備迷你版陸、海、空三軍制服，讓參加小朋友換裝體驗，還有全新推出的空氣狙擊槍射擊、軍艦特展、空軍戰場模擬VR、視訊裝備體驗。

麗寶樂園表示，政府推出的安心旅遊補助至31日止，19歲以下可無限次免費暢玩麗寶樂園，政策為園區帶來爆棚人潮，園方更加碼推出集點卡，凡於探索世界或馬拉灣使用安心旅遊補助者，每次可獲得1張「安心旅遊券」，集滿3張即可免費換密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪，歡迎大小朋友把握最後機會，趕緊相揪到樂園免費暢遊。

(中時 )