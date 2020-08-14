大甲高工打造海洋風社區共讀站，第二期工程將於11月完工。（陳淑娥攝）

市議員施志昌14日邀相關單位會勘設置進度。（陳淑娥攝）

台中市各地學校紛紛設置校園社區共讀站供民眾閱覽，大甲高工也打造海洋風共讀站，目前已用180萬元完成第一期工程，第二期將於11月完工，站內資源不僅是紙本書籍，還有電子書，未來將不定期舉辦文藝展。

市議員施志昌14日邀相關單位會勘設置進度時表示，立法院副站長蔡其昌與他協助甲工爭取經費，國教署去年11月核定計畫220萬，且補助187萬，剩餘經費則由教育局編列。

大甲高工校長簡慶郎表示，秉持108課綱「自發、互動、共好」精神申請經費打造社區共讀站，做共讀站是希望鼓勵社區民眾，或周遭偏鄉資源較不足的校園學生能使用甲工圖書資源。

簡慶郎指出，大甲高工位於海線學校，校園社區共讀站以海洋風為主題，站內資源不僅是紙本書籍，還有電子書，並不定期舉辦文藝展。目前已完成第一期工程，現階段僅開放上班時段，第二期工程將於11月完工，內容包含團體討論區、漫畫繪本區與開放式書櫃等，後續將視人力狀況開放假日時段。

施志昌表示，透過社區共讀站可為海線增添更多教育、圖書甚至是藝文資源，大甲高工校地達19公頃，校內環境好且停車方便，若能開放假日更能讓民眾共享，後續會再持續協助甲工爭取人力與物力資源。

(中時 )