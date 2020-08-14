歐買尬（3687）14日公布上半年財報，受惠於旗下多款經典IP遊戲穩定貢獻、新虛寶交易平台「FunPoint」用戶與交易倍數成長，以及轉投資子公司綠界科技（3687）挹注，歐買尬上半年稅後淨利0.74億元，年成長251％，每股盈餘0.69元。

歐買尬今年前7個月營收7.16億元，較去年同期增20.05％。回顧上半年表現，歐買尬營業利益8,747萬元，較去年同期增逾一倍；業外部分也較去年轉虧為盈。帶動上半年每股稅後盈餘0.69元，較去年同期的-0.31元轉虧為盈。

歐買尬本月13日推出全新IP策略型手機遊戲《進擊吧！三國2》，已正式在iOS、Android雙平台開放下載。歐買尬表示，遊戲在封測期間，即連續一周攻佔iOS策略遊戲下載排行前10名。《進擊吧！三國2》前作為2015年推出的《進擊吧！三國》，上架當時獲得韓國知名平台Kakao遊戲類推薦第一名，並獲台灣GooglePlay最佳策略遊戲，曾為歐買尬帶來累計共4.7億元的營收表現。

除了《進擊吧！三國2》以外，歐買尬表示，旗下多款經典端遊《救世者之樹》、《LUNA2》、《新飛飛Online》也接續推出全新改版計畫，為營收帶來穩定貢獻。

此外，歐買尬也結合集團旗下第三方支付綠界科技、歐付寶電子支付之金流開發技術，推出的「FunPoint」平台，主打便利安全的交易機制，提供虛擬寶物、遊戲幣買賣，可透過平台官方網站或社群軟體LINE進行交易，安全快速且買賣雙方完全零手續費，近期會員數及交易量大幅提升，在多款熱門遊戲及FunPoint平台各產品激勵挹注，獲利成長後勢可期。

轉投資的第三方支付廠商綠界科技，上半年則是受惠於疫情爆發後民眾消費行為改變，網購成為消費主流趨勢，帶動獲利一同受惠。綠界上半年稅後淨利達8,590萬，年增24％，每股盈餘6.6元。歐買尬則持有綠界科技股份31.68％。

(工商 )