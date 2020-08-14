振興3倍券於7月15日開跑，許多業者早已做好準備，要來迎接這一波的「報復性消費」。相當多民眾選擇離島旅遊，是因為正值暑假期間搭乘飛機又有出國的感覺，所以澎湖、蘭嶼、綠島等知名景點都是滿滿的人潮，但也因如此旅遊品質亦大幅的降低。而被網友喻為「台版兼六園」的彰化成美文化園，這時候成了中部旅遊景點的新寵兒，振興3倍券、藝Fun券週收「10萬」！

成美文化園表示，園區位於彰化縣永靖鄉，占地3.5公頃，共分為「幸福大廳」、「和園」、「成美公堂」三個區塊；幸福大廳為遊客入園、休憩、享用茶點的場域；而一片翠綠的和園，因貌似日本兼六園，成了熱門的打卡景點；成美公堂為頂新魏家古厝，歷經百年原本老舊失修，魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充，為保存文化資產，請來國寶級匠師修復7年，才讓這座百年閩客建築再現風華。

園方準備的油紙傘，成了遊客熱門打卡新亮點。成美文化園提供。

為讓遊客深度體驗閩客文化，成美文化園今夏也特別準備限量的客家「油紙傘」供遊客拍照，這也意外地讓園區成為近期IG、FB打卡新景點。

成美文化園鄰近76快速道路，台中、南投的遊客往返只需30分鐘，園方附設免費大型停車場，可同時間容納200台車，另提供輪椅，旅遊環境友善，贊助當地小農可入園參觀，9月15日前在園區內單筆消費滿500元，還能參加彰化縣觀光振興方案的「抽獎活動」，活動網址https://tinyurl.com/yxtvdp68。

(中時新聞網)