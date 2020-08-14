前高雄市長韓國瑜宣布今(14日)晚要為高雄市長補選候選人李眉蓁站台後，韓粉們都沸騰了！台南市議員謝龍介也表示，韓國瑜宣布他會出來幫忙站台後，為了確認時間，韓粉們還打爆了國民黨南部黨部的電話詢問。

高雄市長補選將在明(15)日展開，外界都在關注前高雄市長韓國瑜是否會現身幫國民黨候選人李眉蓁站台。對此，韓國瑜13日晚間在臉書宣布，將會為李眉蓁站台。

韓國瑜13日晚間在臉書上表示，他14日晚上將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁議員加油打氣，並邀請所有支持他們的好朋友一同來現場，大家團結一心、一起加油。「明晚見！」

《中評社》報導，謝龍介表示，13日晚上韓國瑜宣佈出面站台消息傳出後，大批支持者打電話到南部的國民黨黨部詢問，電話還一度被打爆，支持者都很關心韓的情況。韓國瑜出面站台似乎又再度帶起韓流，因此謝龍介也預估，今晚的造勢場面會十分盛大。

謝龍介指出，韓國瑜出面可以帶來兩個效果，一是有助催出藍營在高雄的基本盤；二是可望大幅增加李眉蓁的能見度。而且，卸任高雄市長之後，韓國瑜沉潛多時，這段時間韓粉們十分關注韓國瑜的動態，因此謝龍介分析，韓國瑜現身可能會起到強大的號召效果。

(中時新聞網)