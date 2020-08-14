◎為都市退燒抓三帖藥 盧秀燕：留路給風

「減碳降溫論壇」14日在台中登場，台中市長盧秀燕分享台中力推多項政策，幫助城市減碳降溫，例如雙十公車及捷運通車、藍天白雲行動計畫等政策，此外，她說明引風、增綠、留藍三帖退燒藥的成果，也舉連日來高溫，但市府附近溫度降好幾度，因為當初設計時即「留一條路給風」。

◎供不應求！中衛推5片裝口罩 讓更多人可買到

口罩搶購風潮再起，其中彩色口罩更是讓許多消費者為之瘋狂，彩色口罩始祖「CSD中衛」醫材廠，14日將精品色系「月河藍」、「潮橘」重新上市，為讓更多人能買到，還特地採用5片小包裝。

◎擋不住疫情 華航董事長證實「華旅將歇業」

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業與觀光業，由中華航空投資成立的華旅網際旅行社今也傳出收攤，且官派董事長周玲妏已在6月請辭，華航董事長謝世謙稍早證實此事，他表示，華旅成立時是要代理華航的精緻旅遊，如今階段性任務算是結束了。

◎北捷6站 增設口罩販賣機

新冠肺炎疫情升溫，中央宣布民眾出入8大類場所務必戴口罩，搭乘北捷也需全程配戴口罩，違者最高罰1.5萬元，北捷為加強防疫及服務旅客，15日起台北車站等6站，增設口罩自動販賣機，每片售價10元，免實名制，提供臨時有口罩需求旅客購買。

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