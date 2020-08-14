美國藥物開發商諾華(Novavax Inc)週五表示，英國將購買6,000萬劑其冠狀病毒疫苗候選產品NVX-CoV2373，用於該國的3期臨床試驗。

諾華在一份聲明中說，該公司與英國政府將合作進行該試驗，以評估該疫苗在英國民眾中的效力，但未透露該協議的任何財務細節。該試驗將對約9,000名18歲至85歲的成年人進行研究。

諾華公司將與Fujifilm Diosynth Biotechnologies公司合作，在英國生產其候選COVID-19疫苗的抗原成分。該公司還準備在今年1月份向美國交付1億劑疫苗，之前該公司獲得了16億美元的資金，用於在該國進行候選疫苗的測試和生產。

迄今為止，諾華的冠狀病毒疫苗已獲得20億美元的資金，其中包括來自流行病預防創新聯盟（CEPI）的3.84億美元。

諾華公司表示，最早將於2021年第一季度向英國提供NVX-CoV2373劑量，而第三階段試驗預計將於今年第三季度開始。諾華並補充說，英國的Fujifilm Diosynth Biotechnologies站點預計每年產生約1.8億劑。

隨著開發安全有效的疫苗的競賽已進入測試的最後階段，美國和英國正在與製藥商爭先恐後地達成協議，以儲備實驗性冠狀病毒疫苗的供應。

目前全球尚無批准的COVID-19疫苗，而正在研究中的，有25種以上的候選疫苗。

在一項早期試驗中，諾華的候選疫苗NVX-CoV2373在健康志願者中產生的抗體水平，比在康復的COVID-19患者中發現的抗體高出兩倍，並且疫苗總體上「耐受性良好」。

(中時新聞網)