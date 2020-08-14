針對鄭惠中在前總統李登輝追思會場上，朝李肖像投擲紅漆水球，警政署強調，嚴懲暴力，依法究辦，並要求台北市警察局加強台北賓館追思會場內部安全維護工作及周邊警衛巡邏勤務，絕對不容許再發生暴力滋擾情事，慎重呼籲民眾應以和平、理性的方式表達意見與訴求。

(中時 )