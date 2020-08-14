鄭惠中潑漆李登輝肖像 警政署：嚴懲暴力依法究辦 17:382020/08/14 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署重申嚴懲暴力，依法究辦。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對鄭惠中在前總統李登輝追思會場上，朝李肖像投擲紅漆水球，警政署強調，嚴懲暴力，依法究辦，並要求台北市警察局加強台北賓館追思會場內部安全維護工作及周邊警衛巡邏勤務，絕對不容許再發生暴力滋擾情事，慎重呼籲民眾應以和平、理性的方式表達意見與訴求。 (中時 ) #暴力 #追思會 #依法究辦 #會場 #李登輝 也許您會感興趣 推薦閱讀 白羅斯警察暴力鎮壓示威 白衫娘子軍牽手上街反制 23:132020/08/13 國際 李登輝骨灰 預計10月7日安葬五指山 14:222020/08/14 政治 潑漆李登輝肖像 鄭惠中昔領低收入住豪宅落淚吐主因 15:472020/08/14 社會 桃園「烏龜公園」 遭不明人士縱火潑漆 18:012020/08/13 社會 李登輝今火化 「巧巧」李坤儀紅眼眶現身了 13:072020/08/14 政治 昔打鄭麗君今潑李登輝漆 起底鄭惠中「領6千低收、住7千萬宅」 15:252020/08/14 社會 直播〉不斷更新／李登輝移靈 繞行總統府最後巡禮 04:102020/08/14 政治要聞 關心工程被打 民代譴責暴力 04:102020/08/13 地方新聞 惡師呼小五學童巴掌、抽打下體2年 嗆：說出去就宰了你 09:422020/08/14 社會 李登輝出殯 警方清晨出動 06:132020/08/14 政治 社會熱門新聞 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 6歲女童遭性侵50次…下體冒菜花「怕說了看不見媽」 狼舅公下場揭曉 - 社會 曾打鄭麗君巴掌 資深藝人鄭惠中李登輝追思會潑漆又被逮 - 社會 潑漆李登輝肖像 鄭惠中昔領低收入住豪宅落淚吐主因 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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