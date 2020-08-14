。捷運綠線通車將帶來人潮，除經補庫停車場，另對面郵局建和段土地因921地震後閒置荒廢，地方盼能活化運用。（張妍溱攝）

交通部長林佳龍14日到台中市大坑會勘，宣布好消息說，捷運綠線北延伸至大坑，是全台第1條搭捷運就到登山步道的路線，不僅要有便捷交通計畫，並將大坑納入「中彰投區域觀光聯盟」，未來也會投入更多的資源，讓大坑與新社串連山城，打造台灣國家級的步道，往國家風景區計畫邁進。

交通部鐵道局副組長張文俊指出，「北屯—大坑」延伸段，路線以G3站為起點，向東沿松竹路延伸至大坑經補庫G1站，路線長2．49公里，新設2處車站，總經費77．69億元；並提報行政院審查通過後方能動工，預計9年後完工。

林佳龍推薦民眾國內旅遊首選大坑，他常到大坑登山，其中9號、10號步道是交通部所補助興建的步道，未來投入更多資源，讓大坑與新社串連山城，打造台灣國家級的步道。捷運綠線通車將帶來人潮，除經補庫停車場，另對面郵局建和段土地因921地震後閒置荒廢，地方盼能活化運用。

林佳龍說，地方觀光透過捷運的串聯，可帶動未來觀光產業的發展，未來在這裡可配合當地的假日市集及特有的農產品，讓登山客及觀光人潮作為產銷採買之處，以期帶動觀光與產業發展。

民進黨立委莊競程指出，疫後新生活帶動國內旅遊風潮，大坑是台中知名觀光景點，捷運綠線將於今年底通車營運，捷運延伸可帶動大坑地區觀光動能，紓解車潮、交通壅塞及停車問題。民進黨市議員曾朝榮說，位在經補庫對面，9號登山步道入口旁的郵局土地，自921地震閒置荒廢迄今，影響環境景觀，爭取整體規劃促進地方發展。

(中時 )