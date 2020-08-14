台股本周各類股漲跌互見，以航運類指數上漲6.87％最強勢，生技醫療類指數下跌2.15％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在12,400-12,900點區間震盪，下周看好八大題材類股，包含：IC設計股、面板股、PCB股、Mini LED股、板卡股、運動概念股、風力概念股、自行車股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國7月非農新增就業人數達到176.3萬人，優於市場原先預期之新增150萬人，加上先前公佈首次申領失業救濟金人數疫情以來首度降至100萬人以下，顯示美國整體勞動市場持續往復甦路途前進，後續展望優於預期。

2.美國6月新屋銷售月增幅度達到13.8％，創下近13年以來單月最高月增幅度，延續近期房市復甦趨勢，為後續經濟復甦再添正向預期。

3.EIA公佈上周原油庫存下降450萬桶，減幅持續優於市場預期數據，為連續第三周庫存減少，提振近日油價續創近5個月新高水準，顯示市場對於經濟復甦信心已有明顯提升跡象。

(工商 )