神腦國際台北民權Apple授權維修中心14日正式開幕，該維修中心是全台唯一身障工程師維修中心，神腦國際總裁林保雍表示，目前台北民權維修中心共有6位身障工程師，有肢體障礙、脊髓損傷、洗腎障礙而且年紀偏長，皆經過長期培訓，習得專業職能，也透過Apple認證肯定能維修Apple產品，讓身障工程師擁有穩定收入。

林保雍表示，神腦2007年即與庇護工場合作，提供身障者完整的就業體技，從技術訓練、職場實習、庇護就業到正式進用，加上政府經費補助與父到，十多年來已有數十位身心障礙工程師受惠。

神腦國際台北民權Apple授權維修中心開幕當日，勞動部長許銘春、勞動部勞動力發展署長施貞仰、美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司維修服務通路經理何翠、社團法人中華民國身心障礙者自立更生創業會理事長劉天富、神腦國際董事長賴勁麟、神腦國際總裁林保雍等都前往共襄盛舉。

該Apple授權維修中心為神腦國際自行打造成無障礙空間，林保雍表示，除建造無障礙坡道及洗手間、設置身障服務鈴以外，也辦理身障者免抽號碼牌優先辦理等服務。在維修部分，消費者可享指定項目「當日完修服務」，快速又便利，而開幕當月來店即享免費手機健檢。

林保雍表示，「取之社會，回饋於社會，神腦庇護工場這十三年來，在政府的協力下，幫助身障朋友擁有一技之長，更有勇氣投入職場工作，自信地展現專業技能。神腦Apple授權維修中心台北民權店，是全台唯一有多位專業的身障工程師服務的維修中心，希望藉此能拋磚引玉，盼有更多企業加入公益的行列。」

(工商 )