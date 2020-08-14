真好玩(8491)公布上半年營收4.13億元，年減66.11％，營業毛利為2.02億元，稅後虧損210萬元，每股虧損0.08元。

公司指出，上半年因既有產品動能不足，未有新作挹注營收，加上新產品《天啟紀元》行銷費認列，整體是出現虧損，但《天啟紀元》於台韓兩地市場表現亮眼，尤以韓國市場更佳突出，7月底於韓國上市，即擠入Google play營收排行榜前30名表現亮眼。

董事長周玄昆表示，上半年雖因產品動能不足，但最近推出的《天啟紀元》，以特殊題材在台韓兩地市場交出好成績，恢復整體營收動能，並在7月底於韓國上架，8月將可完整貢獻，營收可期。

周玄昆指出，真好玩除縱向整併公司營運團隊實力、橫向整合各地市場的資源，積極轉型為自主研運銷為一體的遊戲公司，將透過過去多年累積的成功營運經驗，大數據分析獲利模型，並效法市場多款暢銷遊戲特性，努力將自研產品推向全球市場力求更高獲利。

年底在台將率先推出自研自運且為玩家最喜愛的二次元Q版遊戲，明年積極搶佔全球市場，創造更高獲利。而下半年真好玩將再與《那一劍江湖》遊戲開發商合作，預計9月將推出全新3D武俠大作，預期可為真好玩再創營收榮景。

(時報資訊)