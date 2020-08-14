歐美車廠因各國陸續解封重啟營運，且伺服器、NB光電板、儲存式裝置需求穩定，PCB廠-定穎(6251)營運可望自第3季重啟成長，定穎表示，第3季營運會比第2季好，下半年本業會比上半年好。

定穎今天下午舉行線上法說會，定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，今年上半年新冠肺炎疫情先大陸後全球蔓延，定穎先是湖北黃石廠區因疫情延後復工，之後又逢歐美車廠因疫情封城封國停產，所幸公司經過幾年調整，管銷營業費用控制得宜，讓公司在大環境利空下還能維持穩定獲利。

儘管有車廠停產影響，定穎第2季營業淨利為1.78億元，季增25.35%，單季稅後盈餘1.04億元，單季每股盈餘為0.37元；累計上半年稅後盈餘為6.48億元，每股盈餘為2.29元。

定穎表示，由於歐美及韓系汽車訂單回溫，且電視相關及穿戴裝置等消費性產品出貨回溫，儲存裝置產品恢復拉貨，第3季營收可望逐步穩定回溫，至於第3季因客戶產品改版略為減弱的網路通訊/伺服器板預計第4季會回來，在稼動率提升及HDI增加下，樂觀看待第3季毛利率及獲利。

在電動車產品部分，除既有的中央控制面板、電源控制系統、超級充電器、變頻器控制模組等，再新增電源板、交流濾波電容器、資訊娛樂系統、充電連接手柄等，定穎成功打入美系電動車大廠供應鏈，去年美系電動車客戶產品僅有1個料號量產，今年6月底已出到12個料號，預估第3季成長將更顯著。

除電動車產品，定穎也持續鎖定先進駕駛輔助系統(ADAS)、高頻雷達(HF Radar)開發新產品，目前ADAS的產品包括：超聲波系統、視覺攝像頭系統、雷達長距離系統、雷達短距離系統、激光雷達系統(Lidar)、紅外線系統等。

去年定穎汽車板營收約58億元，佔整體營收比重約42%，儘管全球車市需求受疫情衝擊，但定穎今年汽車板營收可望維持去年水準。

在Mini LED部分，定穎與台灣、大陸客戶合作開發新產品，產品應用包括：筆電、電視、戶外屏等，目前已有多個料號在送樣認證中，預計明年開始量產。

展望明年，定穎表示，明年成長動能來自於電動車及ADAS的汽車板、企業及雲端用的伺服器、應用於路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等網通產品，以及Mini LED等，隨新產品成果逐步顯現，審慎樂觀看待未來營運。

(時報資訊)