據最新實價揭露資訊顯示，因傳出陳幸妤、王建銘購置而聲名大噪的台南市東區知名豪宅「耘非凡」，今年3月交易10樓戶，總價來到6288萬，為台南市近2年最高價大樓產品，也是該社區扣除1樓戶的最高價，雖無歷次交易明細，但由該社區成交紀錄來看，應讓前一手2016年以5350萬入手的賣方賺了逾900萬，車位單價為33.2萬，坪數是199.2坪。

而今年「耘非凡」交易另一筆頂樓戶，則來到6000萬，同為高總價表現，且對比前一手預售交易5764萬，賣家轉手也賺逾200萬；加上今年另一筆價格偏低的交易，同樣有20萬的獲利，可說是台南第一增值豪宅。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，該社區樓高26層，屋齡4年，戶數雖多達250戶，目前中高樓層單價行情都在3字頭，抗跌性強，也稱霸該區一哥，鄰近豪宅若能來到3字頭都已是社區高價，而今年交易不只創高價，還屢傳獲利，都可見其身價，主因不脫知名度高、豪宅規劃、名人齊居、地段佳等因素，更有台南市整體房市趨熱的徵兆。

陳炳辰指出，東區市中心除了生活、交通機能佳，綠地與學區兼具，鄰近台南車站現況有鐵路地下化建設，也增設林森站，都是區域重大利多，園區上班族群亦是當地買盤主力。而除了豪宅，低總千萬內小坪數產品也不少，不少首購自用者出手外，也具備投資出租價值。

陳炳辰認為，台南民眾若要高價買房，本以購置電梯豪墅為主，且2000萬左右的電梯大樓已屬預算不錯的水位，與北部有很大的落差。如今還多見購置超過4000萬以上的電梯大樓，除了多為習慣大樓管理與居住方式的北部民眾，或口袋深、走多元投資的富豪，也因為時空環境的轉變，不乏在地有錢人或企業二代，認為大樓產品具管理、隱密、投資獲利與身分價值，轉型大樓購置。

(中時新聞網)