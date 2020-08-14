2020卓越銀行評比調查得獎名單揭曉，聯邦商業銀行榮獲非金控類「最佳金融創新獎」，由副總經理許維文出席領獎。成立近三十年的聯邦商業銀行，長期致力年輕化的品牌形象經營，副總經理許維文認為：「金融創新就是品牌形象年輕化的目標」。最為人津津樂道的，就是在2018年投資連加網路公司（LINE Pay）10%股權，以及連線商業銀行股份有限公司(LINE bank)5%股權，持續與LINE Pay展開多元的業務合作。

LINE是民眾使用率最高的社群平台。聯邦銀行與LINE不斷做深度結合，善用「社群溝通」的特性，以優質服務活化LINE訊息推播及綁定功能，深化與客戶的連結，也能對不同類型的客戶傳遞客製化的訊息。在行動支付上，也都是以LINE PAY及一卡通為主來規劃。

與校園、農會結合推出行行動支付 解決消費者問題

曾經擔任過四年農業金融局長的許維文副總經理，對於農業有深厚情感，今年第四季也將攜手農業金庫等策略合作夥伴與全台灣近兩百家農會合作，推出「農民Pay」，讓農民可以一支手機在手，就能出門購買農業肥料資材，不用帶著大把現金結帳，更能幫助農民記帳，將行動支付普及至基層農漁民，達到普惠金融服務的目標。

另一方面，已經連續獲得兩年AI技術比賽第一名的淡江大學，聯邦銀行也與其合作，開發AI技術應用在金融領域的可能性。第一步即是共同建置校園行動支付應用場域，將智能客服、新型支付的串接、後端金流的服務還有參與計劃學生的原創性，透過產學合作都將碰撞出無限的新可能。許維文副總經理表示：「校園與農民的服務，都是聯邦銀行善盡社會責任的很重要的一環，服務性質大於商業營利，讓更多的消費者感受到行動支付的便利性」。

投入再生能源產業 「微電能源」點亮循環經濟商機

配合政府5+2新創產業政策，聯邦銀行關係企業-聯邦創投，所投資的「微電能源」，是目前市場上少數具有多項開發能力的太陽能營運公司，許維文副總經理也表示：未來也將持續投入太陽能電廠等循環經濟、綠能科技產業、再生能源產業，不只帶動產業發展，也看準遠距商機，期許將國外先進技術及營運模式引進台灣，並與世界接軌，與台灣在地有更多連結。

(中時新聞網)