房價所得比(內政部提供)

內政部今日發布今年第1季全國及六都住宅價格指數。其中全國住宅價格指數為104.69，較上季上升0.52％，較去年同季上漲3.56％。在六都方面，除台北市住宅價格指數下跌外，其餘5都上升，以台南漲幅0.99％最大。不過，內政部今天同步公布全國及六都房價所得比，台北市為13.94，代表想在台北市買房，仍得14年左右不吃不喝。

台南近期房地看俏，內政部上月發布最新都市地價指數，全國都市地價總指數100.9，較上期上漲0.16％，其中漲幅最大為也是台南市，上漲0.68％，加上今天公布的住宅指數，可謂房地雙漲。

內政部表示，與上季相較，六都住宅價格指數波動幅度不大，皆在1％之內。六都中以台南市上漲0.99％最多，其次為台中市上漲0.85％、高雄市上漲0.54％、桃園市上漲0.43％以及新北市上漲0.23％，台北市則為下跌0.18％。與去年同季相較，六都中以台南市上漲5.59％最多，其次為高雄市上漲3.25％、台中市上漲2.69％、新北市上漲1.36％以及桃園市上漲1.32％，台北市上漲0.50％幅度最低。

此外，內政部今天也同時發布今年第1季全國及六都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為35.30％，房價負擔能力為略低等級，房貸負擔率較上季上升0.15％，較去年同季下降0.23％；而房價所得比為8.62倍，較上季上升0.04，較去年同季下降0.04，表示本季民眾負擔房價的能力有所提升。

內政部表示，六都部分，新北市房價負擔能力為偏低等級，房貸負擔率為47.94％，較上季減輕0.07％，較去年同季減輕1.42％，而房價所得比為11.71倍；台北市房價負擔能力為過低等級，房貸負擔率為57.06％，較上季減輕0.05％，較去年同季減輕1.01％，而房價所得比為13.94倍；桃園市房價負擔能力略低等級，房貸負擔率為30.61％，較上季上升0.88％，較去年同季上升0.28％，而房價所得比為7.47倍；台中市房價負擔能力為偏低等級，房貸負擔率為40.99％，較上季上升0.83％，較去年同季上升1.02％，而房價所得比為10.01倍；台南市房價負擔能力為可合理負擔，房貸負擔率為29.81％，較上季上升0.34％，較去年同季上升0.92％，而房價所得比為7.28倍；高雄市房價負擔能力為可合理負擔，房貸負擔率為29.83％，較上季上升0.69％，較去年同季減輕0.93％，而房價所得比為7.28倍。

(中時 )