解放軍宣布：在台灣海峽南北兩端舉行大演習。

大陸解放軍東部戰區發佈新聞指出，將在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。對此，有軍事專家分析表示，這次軍演消息有三個「罕見」，對台獨勢力的警告意味前所未有。

對此，多維新聞引述軍事專家分析表示，解放軍東部戰區新聞稿包含三個「罕見」。首先，公佈信息中透露此次演習區域「在台灣海峽及南北兩端」，這是以前從沒有見之於公開報導中的描述。

其次，解放軍一直致力於提升多軍種聯合作戰能力，因此多軍種成體係出動兵力是常態，但此次演習中特意提及「多方向」，涵義頗深。

第三，解放軍發布演訓信息時和地區局勢直接掛鉤的情況非常罕見，而且，這次發言人直截了當道破演習目的，毫不迴避，對台獨勢力的警告意味前所未有。

另外，大陸軍事評論員宋忠平解讀稱，這次台海演習針對性很強，恰恰可以讓台獨和域外勢力深刻明白一點，解放軍在台灣問題上絕不含糊，沒有討價還價的餘地。

宋忠平也指出，所謂多兵種、多方向、成體系，就是聯合作戰的重點體現，而解放軍是全球為數不多的具有全體係作戰能力的軍隊。他認為，東部戰區做這樣一系列的演習就是在增強對台軍事鬥爭的準備，尤其是要瞄準強敵介入的對台軍事鬥爭準備。

(中時新聞網)