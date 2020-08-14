（陽明新造貨櫃船營運成本都明顯降低。圖／陽明提供）

陽明（2609）今年第二季受惠於市場運價走強，且燃油成本仍維持相對低檔，雖營運量因新冠肺炎疫情影響縮減15％，貨櫃運輸本業單季獲利約5.6億元，但因子公司光明海運第二季虧損6.3億元，其中包括租進的散裝船依國際財務報導準則列了金融商品評價損失近4億元，以致於第二季合併結果小虧損0.68億元，第三季轉盈幾乎已確定無虞。

陽明上半年營收663.92億元，較去年同期減少12.03％，營運量238萬箱（20呎櫃），較去年同期減少9.86％，稅後淨損8.86億元，其中包含認列散裝事業虧損9.2億元，EPS-0.34元。

陽明分析，依目前市場運價與裝載情況，隨歐美陸續解封、工廠復工回補庫存並帶動市場需求，海運貨量逐漸回升，亞洲往美國運價創20年新高且亞洲往歐洲運價亦較去年同期攀升，陽明海運採取強化攬收高貢獻度貨載與擴充客源策略，以掌握當下市場需求復甦運價回復時機以增裕營收，同時積極管控重要成本如改善櫃流節省全球空櫃調度費用、集貨船及內陸運費費率洽降、船舶油耗監控等，預期2020年第三季貨櫃運輸前景依然看好。

同時船舶配置優化持續進行中，舊船汰售外，14艘11,000箱級與10艘2,800箱級貨櫃船自2020起陸續交船營運，使整體船齡年輕化，搭配新船高能效之主機設備，亦有油耗節省之可觀效益，提升公司長期競爭力。而針對集團散裝業務部分，在2021年第二季前即有3艘租入船之租約屆期還船，剩餘4艘長租船亦將於2022~2025年間陸續還船，且2020年6月中下旬後BDI指數回升，市場租金與運價自2020年6月中旬後大幅上漲，對於散裝事業在今年第三季後之營收改善將有明顯助益。

法人分析，陽明長程線船隻結航日較實際貨載裝船日落後約一個月，8月開出的船隻9月才結航，以目前的高運價，很確定第三季會有良好獲利，而散裝船運價已回升，加上租賃船舶金融商品評價損失第二季已經列過，散裝部分估計第三季也有機會轉虧為盈。

(工商 )