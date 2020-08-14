國際知名自行車大廠美利達今在台北101舉行新車發表會，現場邀請到國手巫帛宏、盧紹軒分享新車試乘體驗，盧紹軒表示，「在山丘路段騎乘時反應很靈敏！它有支援寬車胎設計，在下坡路段或操控上都能較安心。」

美利達副總經理鄭文祥指出，以往空氣動力車大多聚焦在功率、重量、剛性，要兼具舒適性在技術上是困難的，因此常被忽略，但偏偏舒適性對騎乘者是有相當大的助益，第四代銳克多（REACTO），是屬於空氣動力型公路車，精良設計的車身同時兼具亮麗外型，全新舒適體驗幫助選手在比賽中獲得佳績。

隸屬於衝刺型選手的巫帛宏強調，銳克多舒適輕巧的車身，能讓自己的續航力更持久，在賽場上成為一個致勝武器。

巫帛宏和盧紹軒表示，擁有新一代戰駒，提升舒適性讓他們在訓練時更加有效率，也期盼在未來比賽能有更好表現、取得佳績，讓選手生涯邁向另一個新高度。

隨著疫情影響，國內騎乘自行車的人數與日俱增，盧紹軒貼心呼籲民眾騎乘時要以安全第一。針對騎乘技巧，他笑說：「方法沒有固定的，騎乘時自己的感受覺得舒適最重要。」

對於美利達最新車款銳克多有興趣的民眾可以線上報名，最快就有機會在8月29日台北自來水園區搶先試乘，陸續在新竹、南投、高雄也都有設場服務。

(中時 )