開賽前，也邀請啟英高中電競代表隊與職業隊伍One team進行表演賽。（黃婉婷攝）

電競產業近十年間蓬勃發展，由於電競選手的壽命年限只到22歲，必須及早培育，桃園市大學高中職也爭設電競科系，如啟英高中、大興高中與永平工商都有相關特色班。本次2020桃園傳說對決青年聯賽，目標鎖定國中玩家，主辦單位青少年電競運動育樂協會理事長陳尚余表示，比賽目的除讓學生接觸產業，也同時展現產官學合作的力量。

「父母多半擔心孩子打電動沒前途。」陳尚余表示，電競產業最大的問題是教育端，協會將以自身影響力凝聚相關廠商，後續倚靠政府協助，從政策端上為電競開路，如創建數位園區吸引產業群聚，打造完整的產業鏈並行銷至國外。他認為，只要解決就業問題，就能向父母證明，孩子不僅能透過電競走向世界，也能養家活口。

開賽前，也邀請啟英高中電競代表隊與職業隊伍One team進行表演賽。負責啟英電競特色課程的主任許家銪說，雖然學生都抱有成為職業選手的夢，但成績只是一時，團隊精神才能受用一生，「教育應該是給孩子帶得出校園的東西。」大魔啟英代表隊隊長陳彥銨則說，隊友間相互交流是熱忱的來源，

本次聯賽14日於啟英高中進行4強決賽，分別為內壢國中、中壢國中、中興國中與新興國際中小學，最後由中壢國中「國中也有職業夢 」組從30強一路斬殺，最後成功榮獲第一。比賽現場除了邀集「傳說對決主播」Raby主持外，也請來電競好手Armor、vic前來講評，為賽事專業度提高層次。

(中時 )