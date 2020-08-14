自小在龍元宮商圈長大，現職桃園市議員的劉熒隆，在受到爸爸劉家康耳濡目染影響下，投入義消生活21年，參與過龍潭納骨塔大火，曾擔任義消高平分隊副分隊長，身先士卒協助搜救。卸下義消身分的他，如今轉換跑道擔任民意代表，透過爭取地方消防設施、完善消防員裝備，用不同角度協助消防工作。

時間回到80年代，那時劉熒隆還是小學生。他說，在龍潭地區僅有2、3名消防員的時期，消防車在趕抵現場前，都會先來義消聚集地龍元宮繞繞，請求地方支援，他的爸爸只要聽到消防鳴笛聲，就會趕緊拿起裝備向外奔，隨車趕往火警現場救災，讓他印象非常深刻。軍校退伍後，他也跟隨爸爸腳步踏上義消之路，用實際行動回饋地方，雙腳一踏就是21年。

回憶起印象最為深刻的打火經驗，劉熒隆說，2001年曾發生龍潭納骨塔大火，當時現場溫度相當高，連水泥地板都被燒成弧形，但看見3、4百位家屬哭成一團、焦急等候，為了保護骨灰罈不付之一炬，同仁們盡力抱出完好的骨灰罈，也多半使用水霧打火，避免造成骨灰四散，卻也因此拉長救災時間。

「穿上救災服就會有種使命。」劉熒隆認為，義消的天職就是協助救災，當穿上救災服時，就會有股勇氣、使命感上身的感覺，心理也變得更加堅強。雖然自2018年底轉為義消顧問，成為地方民意代表，但他認為自己能用不同力量去協助救災單位，因此質詢時都對準裝備問題進行提問，期望讓打火英雄能無顧之憂地馳騁戰場。

(中時 )