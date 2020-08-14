新冠肺炎影響，原本要進入校園推廣的「勞動教育」因而暫緩，因此改編列500萬元預算與時下年輕人多觀看的網紅「蔡阿嘎」、「這群人」及「各種同學」等合作，希望透過歡樂及淺顯易懂的方式把重要的勞動概念深植於學生心中。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，以去年為例，共編列800萬元的勞動教育經費、進入約100餘校推動勞動教育，包括在國中小、高中職辦理的勞動舞台劇、大專校院的勞動權益巡迴座談、辯論賽及創意海選競賽等。

王厚偉說，但今年受到疫情影響，多數學校不願意舉辦群聚活動，勞動部因而改用500萬預算與3網紅合作拍攝勞動教育影片，並擬在8月底至10月陸續推出「打工的經典語錄」、「各種新聞系列2季EP1」及「員工大改造-滿足員工大頭症個個顏值爆表！蔡阿嘎X勞動部」3支影片。

勞動部指出，希望透過輕鬆詼諧、逗趣的方式，告訴青年學子就業權益及儲備技能的重要性，讓畢業學生可以「衝就業」與「練專長」外，也讓企業「興僱傭」，保障青年學子就業權益。

(中時 )