楊梅埔心地區人口飛漲，地方廣為人知的「埔心市場」卻是一座缺乏管理的私有建築，內部攤販寥寥無幾，不少商家移至路邊叫賣，造成當地人車擁塞、採買品質低落，地方民代也關心埔心市場轉型為合法市場的可能。經發局說，由於當地產權由121人持分，若沒有主要申請人出面協調，市府難以介入幫助。

埔心地區鄰近楊梅交流道、幼獅交流道及火車站，周邊還有許多綠地公園與新設住宅，四維商圈也廣受地方喜愛，生活、交通機能相當充足，目前人口數已逾6萬，超越楊梅市中心。不過，隨著人口越趨集中，民眾時常前往採買的埔心市場卻未有完善規畫，不少人抱怨「超難停車」、「有夠擁擠」，也間接導致年輕人轉往超市購買蔬果。

市議員鄭淑方指出，目前的市場用地為私人所有，但大樓內管理並不完善，不少攤販有「不成文的默契」，會轉至平面道路擺攤，造成車道擁擠、民怨四起。若埔心市場能像中壢興國市場一樣轉型為合法市場，並且規劃公廁、圖書館或活動中心等多功能空間，就能讓居民享有優質採買體驗。

經發局市場科表示，楊梅都市計畫市11用地雖有其價值，但由於用地產權屬私人所有，且由121人持分，徵收執行上有困難，若地方能協調出申請人，負責整合產權問題，市府便能著手處理公有市場的作業，型態也可從市場轉為攤集區，但目前仍須主要負責人出面才能進行。

(中時 )