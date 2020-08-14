嫌犯游豐山被帶往山區現場表演說明他如何殺害少女黃麗芳。（圖／何叔娟攝）

陳秀珠(右)慘遭游豐山勒斃、焚屍、分屍。(何叔娟翻攝)

游豐山勒斃陳女後，即在別墅後方將陳女的屍體予以焚毀。(何叔娟攝)

游豐山。(何叔娟攝)

1995年9月13日下午，一群遊客在台北縣新店市（舊稱）直潭淨水廠附近河床烤肉嬉戲，意外發現3袋黑色塑膠袋，一行人打開後裡頭竟分別裝著女性頭顱、上胸部、雙手以及右大腿，且屍身經過焚燒與腐敗，外觀焦黑一片，完全難以辨認原身分。警方突破重重困難，抽絲剝繭2個月，兇嫌才終於落網。

而這起新店直潭分屍情殺案曝光關鍵為，1995年9月13日遊客於直潭淨水場附近烤肉時，在不遠處發現3大袋散發惡臭的黑色塑膠袋，好奇心驅使下，一行人掀開潘朵拉的寶盒，攤開在他們眼前的，卻是一具經分屍又焚屍的一袋袋焦黑屍塊。

死者經調查後身分曝光為光明路上賣檳榔的女性陳秀珠。在當時檢方表示，在現場尋獲的3大袋屍袋，包括頭顱、上胸部、雙手與右大腿；隔日又在現場附近尋獲一袋左大腿，共計4袋。而雖然在案發後，有部分民眾前往認屍，但因死者曾遭兇手焚屍，面目及特徵以難以辨認，以致死者身分的追查工作陷入膠著。

檢方相驗屍體後，推測死者可能是遭兇手勒死後分屍再焚屍。而死者口中塞著絲襪，應是與兇手發生過言語和肢體的衝突，兇手在萌生殺機時，惟恐死者叫喊聲過大，而將絲襪在行兇時塞在死者口內。手法相當兇殘。

而經過專案小組2個月抽絲剝繭調查下，於1995年11月8日宣布破案，兇手游豐山在受媒體訪問時後悔表示，2人為買檳榔認識的，事前曾多次出遊並發生性關係。但他與陳女並無深仇大恨，只是因為死者在和他做愛完後說了一句：「你都欺騙我的感情，且遊手好閒終日無所事事」。才燃起恨意。

還原現場，游男隨手拿起陳女脫下的絲襪放在口袋中，再把屋中的藤椅搬到屋外，邀請陳女到屋外聊天後，待陳女坐上藤椅趁其不備之際，以絲襪勒住陳女脖子直至其氣絕。

(中時新聞網)