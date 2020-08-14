經濟不景氣，失業率高，學校更須積極為學生找出路。中信金融管理學院與中國信託產學合作，為畢業生媒合職缺，並推薦學生參與中信儲備幹部計畫，幫助畢業生一出社會就贏在起跑點。

校方表示，中國信託每年提供該校大三生暑期有薪實習機會，例如今年就有62位學生參加。在數據研發中心實習的徐敏庭說，學到如何在有限的資源內透過團隊分工，實現最大效益。計畫赴日本法政大學公費微留學的唐伃暄，是在法金事業單位實習，並積極爭取到在部門會議上分享國際論文的機會，期待未來能進中國信託服務。今年還有菲籍和泰籍2位外籍學生參加了中國信託首屆「iSEA」東南亞僑外生招募計畫，金管所碩士班的菲律賓籍學生Valyza Joan Bermido (Lisa)獲得海外個金事業單位實習機會，協助菲律賓分行的業務，她表示更了解銀行作業及海外服務項目。

少子化浪潮來襲，大學搶人不容易。該校施光訓校長表示，學校對於優秀學生和弱勢學生都有相關獎學金，另有海外見習和「微留學」公費贊助。景氣現況差，學生選校更加重視未來是否有助就業，學校也須更強調此方面的優勢，盼爭取人才。

(中時 )