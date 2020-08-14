高雄市長補選選前之夜，前市長韓國瑜今晚將為國民黨候選人李眉蓁站台，此次擔任主持人的國民黨副秘書長謝龍介透露，晚上9點半左右大家會合體，資深媒體人黃暐瀚指出，韓國瑜應該9點到9點半會到場。

謝龍介在《暐瀚直播》透露，今晚高雄大造勢的場地是在夢時代，晚上6點半開始會有表演和演講，前總統馬英九大概7點上台，補選候選人李眉蓁約8點45分上台，9點則是關鍵，也是最精彩、最精華的，9點半左右大家會一起合體。而今晚除了馬英九、韓國瑜會站台外，還有國民黨主席江啟臣、前主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋等人會到場。

謝龍介表示，韓國瑜此次捨棄大進場，是因韓原本就不再採用大進場，因他以往選舉在大進場時容易造成受傷，加上此次主角是候選人李眉蓁，所以只有李眉蓁會大進場。

黃暐瀚強調，韓國瑜此次站台，應該會在晚上9點到9點半到場，韓國瑜可能致詞到9點半；9點半到10點換候選人李眉蓁上場致詞。所以晚上9點以後應該就能看到韓國瑜。活動在10點結束。

(中時新聞網)