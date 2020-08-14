民進黨高雄市長補選候選人陳其邁高喊要挑戰93萬票。（林雅惠攝）

【現場直播】高雄市長補選民進黨參選人陳其邁選前之夜

高雄市長補選進入最後倒數，各黨陣營皆全力衝刺選票，其中，民進黨參選人陳其邁今(14日)晚18時15分在捷運鳳山西站1號出口（議會路&自由路口），舉辦「高雄大邁進」選前之夜晚會，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等嘉賓也會親臨相挺，另外還有樂團滅火器Fire EX.樂團熱血挺高雄演出。

民進黨候選人陳其邁陣營喊出93萬票標準，最後將跨族群全面性催票，蔡總統昨(13日)晚就透過LINE及臉書催票。

此場造勢晚會，由蔡英文總統壓軸登場，她告訴陳其邁，他身上有一個責任，就是證明給所有高雄市民看，6月6日的罷免結果是對的。對於這幾天，對岸透過媒體放話要軍事演習，想要恫嚇、影響台灣人的選擇，蔡英文強調，對岸越打壓，台灣人民就會越堅定。

蔡英文說，蘇貞昌院長講「選對人，會做事」，但是「選錯人，會誤事」這句話，全台灣可能沒有人比高雄人體會更深了，不過今年6月的罷免投票，高雄人用最堅決的意志，寫下了歷史。

蔡英文指出，明天高雄人要用手中這一票，翻開民主的新頁，告訴全台灣，高雄人很有氣魄，很驕傲，值得一個更好的市長。

(中時新聞網)